«Я был недоволен»: Тен Хаг объясняет свое решение заменить Джейдона Санчо против «Омонии»

В интервью BT Sport Эрик тен Хаг сказал: «Меня не устраивало движение нашего мяча по левому флангу.

Эрик Тен Хаг объяснил свое решение заменить Джейдона Санчо в матче против «Омонии».

Ширины на левом фланге не было в первом тайме.

Поэтому я надеялся, что с Люком Шоу и Маркусом Рэшфордом мы получим больший эффект от этого, и, на мой взгляд, это сработало».

«Манчестер Юнайтед» проигрывал со счетом 0:1 в перерыве против «Омонии» в Лиге Европы в четверг.