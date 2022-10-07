«Я был недоволен»: Тен Хаг объясняет свое решение заменить Джейдона Санчо против «Омонии»
Эрик Тен Хаг объяснил свое решение заменить Джейдона Санчо в матче против «Омонии».
В интервью BT Sport Эрик тен Хаг сказал: «Меня не устраивало движение нашего мяча по левому флангу.
Ширины на левом фланге не было в первом тайме.
Поэтому я надеялся, что с Люком Шоу и Маркусом Рэшфордом мы получим больший эффект от этого, и, на мой взгляд, это сработало».
«Манчестер Юнайтед» проигрывал со счетом 0:1 в перерыве против «Омонии» в Лиге Европы в четверг.
Санчо был заменен Тен Хагом в перерыве, а вышедший вместо него Рэшфорд дважды забил и отдал результативную передачу.
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