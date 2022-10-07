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«Пони с одним трюком»: Скоулз критикует Антони за матч с «Омонией»

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Оценивая игру Антони в победе «Манчестер Юнайтед» над «Омонией» Пол Скоулз сказал BT Sport:

«Антони тоже с другой стороны, он не отстает. Он, кажется, кем-то вроде пони с одним трюком.

Он всегда смещается в центр и либо отдает передачу защитнику, либо пробивает. Ему нужно немного развиться».

Пока что выступления бразильского нападающего были очень хаотичными, он забил в обоих матчах премьер-лиги, но не впечатлил во всех трех матчах Лиги Европы.

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