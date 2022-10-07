«Пони с одним трюком»: Скоулз критикует Антони за матч с «Омонией»

«Антони тоже с другой стороны, он не отстает. Он, кажется, кем-то вроде пони с одним трюком.

Оценивая игру Антони в победе «Манчестер Юнайтед» над «Омонией» Пол Скоулз сказал BT Sport:

Он всегда смещается в центр и либо отдает передачу защитнику, либо пробивает. Ему нужно немного развиться».