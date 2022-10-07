Гари Невилл критиковал Катар за ограничения прав человека, но согласился работать на ЧМ
Легенда «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл согласился работать на катарскую государственную телекомпанию BeIn Sports во время чемпионата мира по футболу в Катаре.
Но он настаивает на том, что это не делает его лицемером, после того как англичанин раскритиковал проблемы с правами человека и плохое обращение с рабочими в Катаре.
Он написал в Твиттере: «Да, я еду на чемпионат мира и да, работаю на ITV и Bein. Я выделю те проблемы, о которых думаю в течение многих лет».
Недавно Эрик Кантона раскритиковал Дэвида Бекхэма за то, что тот согласился быть послом чемпионата мира по футболу в Катаре, и заявил, что не будет поддерживать турнир.
Предстоящий чемпионат мира сталкивается с серьезными угрозами бойкота из-за позиции Катара против прав ЛГБТК и после того, как за последние годы погибло более 5000 работников стадионов на стройках.
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