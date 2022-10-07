«Он внес свой вклад». Эрик тен Хаг дал оценку игре Роналду в матче «Омония»-«МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче с «Омонией» в Лиге Европы.

Посадив португальца на скамейку запасных в Премьер-лиге, Тен Хаг выпустил его в основе против киприотов, но Криштиану не сумел воспользоваться полученным шансом и добавить голов в свой актив.

Эрик тен Хаг не согласился с тем, что Роналду провел плохой матч с «Омонией», отметив вклад португальца в непростую победу «красных дьяволов».

«На первые два удара Криштиану по воротам хорошо отреагировал вратарь, но все-равно, у него у самого была пара моментов, еще пару он создал. Криштиану стал автором ассиста на Рэшфорда, так что он внес свой вклад».

«Думаю, что мы создали опасность в матче, я только за первый тайм насчитал 14 моментов, так что мы были серьезной угрозой для соперника», - цитирует Тен Хага Manchester evening news.

Посмотрим, сохранит ли 37-летний игрок, забивший в этом сезоне всего один гол, место в стартовом составе против «Эвертона» в Премьер-лиге в это воскресенье.