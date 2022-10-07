«МЮ» начнет подготовку к матчу с «Эвертоном» на Кипре
«Манчестер Юнайтед» остался на Кипре после вчерашней победы над «Омонией» 3-2 в Лиге Европы.
Стало известно, что команда сегодня будет тренироваться в Никосии и наслаждаться теплой погодой, прежде чем вернется обратно в Англию.
Эрик тен Хаг прокомментировал решение отложить поездку в Манчестер:
«Так будет лучше для восстановления и подготовки к матчу в воскресенье».
«МЮ» хочет отыграться после неудачи в дерби (6-3) и постарается сделать это во время противостояния с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» 9 октября.
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