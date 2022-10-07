«МЮ» начнет подготовку к матчу с «Эвертоном» на Кипре

«Манчестер Юнайтед» остался на Кипре после вчерашней победы над «Омонией» 3-2 в Лиге Европы.

Стало известно, что команда сегодня будет тренироваться в Никосии и наслаждаться теплой погодой, прежде чем вернется обратно в Англию.

Эрик тен Хаг прокомментировал решение отложить поездку в Манчестер:

«Так будет лучше для восстановления и подготовки к матчу в воскресенье».

«МЮ» хочет отыграться после неудачи в дерби (6-3) и постарается сделать это во время противостояния с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» 9 октября.