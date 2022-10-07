«МЮ» отстает от «Реал Сосьедад»: смотрим на турнирную таблицу группы E в Лиге Европы

«МЮ» удалось обыграть «Омонию» 3-2, эта победа дала команде Эрика тен Хага три очка, но не позволила стать лидером группы Е в Лиге Европы: на первой строчке турнирной таблицы остается «Реал Сосьедад».

«Омония» пока так и не смогла набрать очки, хотя у киприотов был шанс это сделать в противостоянии с «Юнайтед».

«Шериф» был сильнее «Омонии», но слабее «МЮ» и «Реал Сосьедад», поэтому у них в копилке есть три очка и третье место в таблице.

Испанский клуб пока не проиграл ни одного матча и уже одной ногой в плей-офф.

Вот таблица группы Е после завершившегося третьего тура группового этапа Лиги Европы.