«Мы хотим и нуждаемся в такой реакции»: Бруну настроен обыграть «Омонию»

«Все просто хотят снова играть как можно скорее», — сказал Бруну Фернандеш в интервью клубным СМИ после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 6:3.

«Мы хотим и нуждаемся в такой реакции. И мы должны показать ее [против "Омонии"].

Это самое главное — даже если ты хорошо выступаешь на тренировках, ты должен показать это в играх, и я уверен, что мы это сделаем».