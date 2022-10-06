«Мы хотим и нуждаемся в такой реакции»: Бруну настроен обыграть «Омонию»
Бруну Фернандеш серьезно настроен обыграть "Омонию" в матче Лиги Европы.
«Все просто хотят снова играть как можно скорее», — сказал Бруну Фернандеш в интервью клубным СМИ после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 6:3.
«Мы хотим и нуждаемся в такой реакции. И мы должны показать ее [против "Омонии"].
Это самое главное — даже если ты хорошо выступаешь на тренировках, ты должен показать это в играх, и я уверен, что мы это сделаем».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» со счетом 2:0 в последнем матче Лиги Европы.
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