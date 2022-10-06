«Они дали нам несколько уроков»: Тен Хаг дал оценку игре с «Ман Сити»

В ходе вопросов и ответов с клубными СМИ перед встречей с «Омонией» в Лиге Европы в этот четверг Эрика тен Хага спросили о неудаче с «Манчестер Сити».

Босс «Манчестер Юнайтед» ответил: «Мы играли с хорошим соперником, они дали нам несколько уроков, но мы должны признать, что в воскресенье мы играли не очень хорошо.

Мы извлекли уроки, мы должны добиться большего успеха в будущем».

В предыдущем матче группового этапа «красные дьяволы» обыграли тираспольский «Шериф» со счетом 2:0. Это было до длительного перерыва, который у был после смерти королевы Елизаветы II.