«Они дали нам несколько уроков»: Тен Хаг дал оценку игре с «Ман Сити»
В ходе вопросов и ответов с клубными СМИ перед встречей с «Омонией» в Лиге Европы в этот четверг Эрика тен Хага спросили о неудаче с «Манчестер Сити».
Босс «Манчестер Юнайтед» ответил: «Мы играли с хорошим соперником, они дали нам несколько уроков, но мы должны признать, что в воскресенье мы играли не очень хорошо.
Мы извлекли уроки, мы должны добиться большего успеха в будущем».
В предыдущем матче группового этапа «красные дьяволы» обыграли тираспольский «Шериф» со счетом 2:0. Это было до длительного перерыва, который у был после смерти королевы Елизаветы II.
Затем «Юнайтед» проиграл со счетом 6:3 в манчестерском дерби.
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