«Мы хотим снова почувствовать уверенность в себе». Бруну Фернендеш ждет возможности отыграться в Лиге Европы после неудачи в дерби

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш отмечает позитивный настрой команды на тренировках после разгрома в дерби.

«МЮ» выиграл четыре матча в Премьер-лиге подряд перед тем, как потерпеть поражение от «МанСити». Во время сегодняшней встречи с «Омонией» в Лиге Европы команда Эрика тен Хага надеется отыграться и вернуть расположение болельщиков.

«Конечно же мы с нетерпением ждем матча с «Омонией» - мы хотим, как можно быстрее отреагировать на неудачу», - говорит Бруну.

«Самое важное – даже если ты хорош на тренировках, ты должен показать свой уровень на поле – я уверен, что сегодня мы сделаем это».

«Я думаю, что после поражения нужно быстро вернуться в строй: выиграть и снова почувствовать уверенность в себе».

Пока в Лиге Европы «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» и выиграл у «Шерифа», сегодня команда Эрика тен Хага постарается повысить результативность, одолев кипрский клуб.