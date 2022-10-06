Кристиан Эриксен: «Болельщики многого ждут от нас»

Кристиан Эриксен заявил, что болельщики «МЮ» многого ждут от футболистов. Датчанин дал интервью официальному YouTube каналу клуба:

«Болельщики на «Олд Траффорд» невероятные. Я несколько раз был на стадионе как гость, но когда ты игрок «МЮ», то ощущения совершенно другие».

«Атмосфера великолепная, но, разумеется, болельщики испытывают разочарование, когда игра складывается неудачно. Они многого ждут от нас, игроков».

«Наша цель – продолжать идти в перед, что мы и делаем. Мы должны подняться, как можно выше. После двух неудачных первых матчей мы выглядим лучше, постепенно набираясь уверенности в себе».

Эриксен стал одним из лучших трансферов клуба в этом сезоне: датчанин уже записал в свой актив 3 ассиста за 9 матчей. Но он также был в команде во время поражения от «Брайтона», «Брентфорда» и «МанСити».