Суперкомпьютер назвал победителя матча «Омония» - «МЮ»

Сегодня в рамках третьего тура Лиги Европы кипрская «Омония» принимает «МЮ». Пока «бело-зеленые» являются аутсайдерами группы Е: первом матче на своем поле они потерпели поражение от «Шерифа» со счетом 0-3, а во втором проиграли «Реалу Сосьедаду» на выезде со счетом 2-1.

«МЮ» после двух матчей группового этапа ЛЕ занимает вторую строчку: команда Эрика тен Хага потеряла очки в противостоянии с «Реал Сосьедадом», но смогла обыграть «Шериф».

Суперкомпьютер FiveThirtyEight отдает преимущество англичанам, оценивая шансы «МЮ» на победу в 70%, а вероятность ничьей в 20%.

Другой суперкомпьютер SuperJohn рассчитал точный результат матча – 4-1 в пользу «Юнайтед».