«Нам не хватает веры»: раскрыто послание Бруну и Мартинеса товарищам по команде в матче против «Сити»

Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес оказались в центре внимания в перерыве между таймами, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Сити» со счетом 0:4. Оба игрока «красных дьяволов» резко критиковали состав.

Как сообщает Daily Mail, Фернандеш и Мартинес устроили жаркую ссору в раздевалке со своими товарищами по команде. То же СМИ сообщило, что пара взяла слово в раздевалке с разрешения Эрика тен Хага и резко обвинила своих товарищей по команде.

В какой-то степени разговор возымел действие, так как «Юнайтед» удалось лучше сыграл во втором тайме. Антони Марсьяль дважды сократил отставание, игра закончилась со счетом 6:3.

«Сегодня у нас не было такого отношения, нам этого не хватало. Я думаю, что это нормально в нашем процессе. Мы должны принять это и извлечь из этого уроки», - сказал Тен Хаг после игры.