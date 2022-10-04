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«Нам не хватает веры»: раскрыто послание Бруну и Мартинеса товарищам по команде в матче против «Сити»

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Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес оказались в центре внимания в перерыве между таймами, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Сити» со счетом 0:4. Оба игрока «красных дьяволов» резко критиковали состав. 

Как сообщает Daily Mail, Фернандеш и Мартинес устроили жаркую ссору в раздевалке со своими товарищами по команде. То же СМИ сообщило, что пара взяла слово в раздевалке с разрешения Эрика тен Хага и резко обвинила своих товарищей по команде.

В какой-то степени разговор возымел действие, так как «Юнайтед» удалось лучше сыграл во втором тайме. Антони Марсьяль дважды сократил отставание, игра закончилась со счетом 6:3.

 «Сегодня у нас не было такого отношения, нам этого не хватало. Я думаю, что это нормально в нашем процессе. Мы должны принять это и извлечь из этого уроки», - сказал Тен Хаг после игры.

«Юнайтед» возвращается к игре в четверг в Лиге Европы против «Омонии» на Кипре.

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