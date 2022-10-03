«Он в отчаянии»: эксперт проанализировал язык тела Роналду в манкунианском дерби. Результат предсказуем

Тен Хаг не выпустил Роналду в матче против «Сити». Криштиану пришлось наблюдать за проигрышем своей команды со скамейки запасных. Его выражение лица уже стало мемом среди болельщиков, но что о поведении португальца говорят профессионалы?

Даррен Стэнтон, эксперт по языку тела, проанализировал поведение Роналду и поделился сделанными выводами с журналистами издания The Mirror:

«Микровыражение – это такая быстрая перемена выражения лица, которая происходит на бессознательном уровне и раскрывает настоящие внутренние эмоции человека. Если знать, на что обращать внимание, это очень заметно. На лице Роналду видна улыбка левым уголком рта, появляются морщины, а щека немного раздувается. Это эмоция неуважения. Он испытывает презрение, немного гнева, разочарования и нетерпения. Очевидно, он расстроен из-за того, что не играет, потому испытывает чувство отчаяния».

Когда «Сити» повел со счетом 3:0, Роналду прикрыл лицо руками. Этот жест, по словам эксперта, весьма красноречив:

«Это классический признак разочарования. Это также жест самоуспокоения, указывающий на рост разочарования и нетерпения. Криштиану нельзя назвать счастливым футболистом. Думаю, это будет повторяться и в следующих матчах».

Летом Роналду хотел уйти из «МЮ», активно искал себе новую команду, но в итоге остался в Манчестере. Возможно, клубу все же стоило отпустить Криштиану?