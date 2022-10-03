«Я бы предпочел не забивать»: Марсьяль высказался о досадном поражении в дерби

В девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» со счетом 6:3. Антони Марсьяль, который в этом матче сделал дубль, заявил, что обменял бы свои голы на победу «красных дьяволов»:

«Конечно, я бы предпочел не забивать и при этом победить. Но всегда приятно отметиться голом. Мы разочарованы, ведь получили не тот результат, на который рассчитывали. Но команда сделает все, чтобы набрать форму к следующей игре. Мы очень плохо начали матч, а соперник эффективно использовал свои моменты. Смириться с результатом сложно, но уже ничего не изменить, мы сделаем все, чтобы быть готовыми к следующему матчу».

Встреча с «Сити» стала для француза второй в сезоне, до Этого Антони отыграл 45 минут против «Ливерпуля». Марсьяль получил травмы, после которых еще не набрал оптимальную форму.

В четверг «Юнайтед» отправится на Кипр, чтобы встретиться с «Омонией» в рамках группового этапа Лиги Европы. А в воскресенье команда сыграет с «Эвертоном» на «Гудисон Парк». Кстати, «Эвертон» – любимый соперник Марсьяля, «ирискам» он забил больше голов, чем любой другой команде.