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«Роналду играл с «Брентфордом» - счет был 4-0». Каррагер высмеял идею о том, что «МЮ» провалился в дерби из-за отсутствия CR7

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Джейми Каррагер посмеялся над предположениями о том, что решение Эрика тен Хага посадить на скамейку Криштиану Роналду стоило команде победы в дерби.  

Напомним, что «МЮ» проиграл соседу 6-3 после хет-триков Эрлинга Холанда и Фила Фодена, у «красных дьяволов» голами отметились Антони и Антони Марсьяль.

Каррагер уверен, что капитан сборной Португалии никак не помог бы на стадионе «Этихад», о чем написал в Twitter.

«Разговоры о том, что Эрик тен Хаг ошибся вчера с составом, не включив туда Роналду – это просто смешно! Роналду играл с «Брентфордом» и счет был 4-0».

«Это не камень в огород Криштиану, просто скорость Рэшфорда на контратаках, как в матчах с «Арсеналом» и «Ливерпулем», была на 100% лучшим вариантом».

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