Появилась информация о состоянии Рафаэля Варана после вынужденной замены в дерби

В манчестерском дерби Рафаэль Варан вынужден был покинуть поле на 40й минуте, получив повреждение лодыжки. Журналист Самюэль Ланхерст сообщает, что серьезного повода для волнений нет.

Сообщается, что сегодня Варан приехал на тренировочную базу, но официальное подтверждение его состояния здоровья можно ожидать от Эрика тен Хага только в среду во время пресс-конференции перед матчем с «Омонией».

После дерби тренер сказал следующее:

«Я не думаю, что Рафаэль мог продолжать. Я должен был его заменить, когда ты проигрываешь 4-0, то дополнительный риск получить серьезную травму не оправдан».

Будем надеяться, что Варан вернется на поле к матчу с «Эвертоном» в это воскресенье.