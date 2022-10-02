«Он заставит всех замолчать». Эрик тен Хаг верит, что Криштиану проявит себя после неудачного старта сезона

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает, что Криштиану Роналду вернет свою лучшую форму после разочаровывающего старта сезона 2022/23.

Несмотря на то, что Тен Хаг высоко оценивает португальца, в АПЛ он дал ему сыграть всего 207 минут в шести матчах. Тренер предпочитает Роналду Маркуса Рэшфорда: легендарный нападающий выходил в стартовом составе «МЮ» только однажды в этом сезоне – против «Брайтона» 13 августа.

«Все нормально. У нас много игроков, некоторые из них в менее хорошей форме, но если кто-то и может с этим справиться, то это Криштиану Роналду», - говорит Тен Хаг Sky Sports.

«На протяжении его карьеры весь мир пристально следит за ним и многого от него ждет – я уверен, что Криштиану вернется и заставит всех замолчать. Он всю жизнь забивает и показывает футбол высокого уровня – я полностью в нем уверен».

В этом сезоне Роналду пока забил только один гол в восьми матчах во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед».