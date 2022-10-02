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«Он заставит всех замолчать». Эрик тен Хаг верит, что Криштиану проявит себя после неудачного старта сезона

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает, что Криштиану Роналду вернет свою лучшую форму после разочаровывающего старта сезона 2022/23.

Несмотря на то, что Тен Хаг высоко оценивает португальца, в АПЛ он дал ему сыграть всего 207 минут в шести матчах. Тренер предпочитает Роналду Маркуса Рэшфорда: легендарный нападающий выходил в стартовом составе «МЮ» только однажды в этом сезоне – против «Брайтона» 13 августа.

«Все нормально. У нас много игроков, некоторые из них в менее хорошей форме, но если кто-то и может с этим справиться, то это Криштиану Роналду», - говорит Тен Хаг Sky Sports.

«На протяжении его карьеры весь мир пристально следит за ним и многого от него ждет – я уверен, что Криштиану вернется и заставит всех замолчать.  Он всю жизнь забивает и показывает футбол высокого уровня – я полностью в нем уверен».

В этом сезоне Роналду пока забил только один гол в восьми матчах во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед».

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