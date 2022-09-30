До 10 октября Криштиану Роналду придется ответить на обвинения в неподобающем поведении по отношению к болельщику

Журналист ВВС Sport’s Саймон Стоун утверждает, что Криштиану Роналду обязан ответить на обвинения Английской футбольной ассоциации до 10 октября. Напомним, что после разочаровывающего поражения от «Эвертона» 9 апреля Роналду в раздражении разбил телефон юного болельщика.

Звезда «МЮ» принес публичные извинения в социальных сетях, предложил пострадавшему посетить матч на «Олд Траффорд», но приглашение было отвергнуто.

Роналду обвинили в нарушении правил Футбольной ассоциации и в ненадлежащем поведении. Теперь португальцу предстоит ответить на обвинения.

Начало сезона получилось для Криштиану тяжелым - он все никак не может набрать форму ни в клубе, ни в сборной. Гол с пенальти в ворота «Шерифа» в Лиге Европы пока остается единственным в активе португальца.