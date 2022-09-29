📹Парень попытался отпраздновать гол в стиле Криштиану Роналду и угодил в больницу

Игрок в мини-футбол попытался повторить фирменное празднование Криштиану Роналду «SIUU», но, к сожалению, попал в больницу.

Фанаты и товарищи по команде часто имитируют культовое празднование Роналду, но, как оказалось, под силу оно не всем.

Парень пытался сделать свою лучшую имитацию Криштиану, забив гол, но в итоге крайне неудачно приземлился на левую ногу после прыжка. Горе-футболиста доставили в больницу. В качестве дополнительного лечения и улучшения настроения товарищи передали ему пиво и пиццу.

Кстати, знаменитое празднование Криштиану впервые исполнил в предсезонном матче между «Мадридом» и «Челси» еще аж в 2013 году.

«Я забил и просто закричал «Siiiii» («да» на исп.), все получилось само собой. Это было в США, мы играли с «Челси». Потом я стал так праздновать чаще, и болельщики уже ждали от меня этого, они кричали: «Криштиану, Siiiii», – вспоминал португалец.