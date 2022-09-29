Самая красивая футболистка в мире назвала Криштиану Роналду своим кумиром

Звезда швейцарского футбольного клуба «Грассхоппер» Ана Мария Маркович недавно призналась, что является поклонницей Криштиану Роналду.

В интервью немецкому изданию 20min Маркович подтвердила, что восхищается своим соотечественником Лукой Модричем, но ее главным вдохновением остается нападающий «МЮ».

«Модрич – однозначно важнейшая ролевая модель для меня – игрок мирового уровня, представляющий Хорватию. Но моим кумиром и самым любимым футболистом является Криштиану Роналду – у него невероятная дисциплина. Я думаю, очень важно полностью посвящать себя спорту и обладать менталитетом победителя, как Криштиану».

Ану Марию Маркович часто называют самой красивой футболисткой в мире, с 2019 года она представляет «Грассхоппер» и также выступает за сборную Хорватии.