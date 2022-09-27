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АПЛ возвращается на этой неделе, Суперкомпьютер обновил прогноз «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» вернется в премьер-лигу в воскресенье, им предстоит матч с «Манчестер Сити».

Эрик тен Хаг будет надеяться на еще один положительный результат после четырех побед подряд с «красными дьяволами».

Тем временем гуру прогнозов из FiveThirtyEight считают, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон 22/23 на шестом месте с 61 очком (на три больше, чем в прошлом году).

Топ-6 АПЛ 21/22 по версии FiveThirtyEight:

1. «Манчестер Сити»  — 87 очков

2. «Ливерпуль»  — 75 очков

3. "Арсенал"  — 71 очко

4. "Тоттенхэм" — 69 очков

5. "Челси" — 64 очка

6. «Манчестер Юнайтед»  — 61 очко

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