АПЛ возвращается на этой неделе, Суперкомпьютер обновил прогноз «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» вернется в премьер-лигу в воскресенье, им предстоит матч с «Манчестер Сити».

Эрик тен Хаг будет надеяться на еще один положительный результат после четырех побед подряд с «красными дьяволами».

Тем временем гуру прогнозов из FiveThirtyEight считают, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон 22/23 на шестом месте с 61 очком (на три больше, чем в прошлом году).