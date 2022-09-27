АПЛ возвращается на этой неделе, Суперкомпьютер обновил прогноз «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» вернется в премьер-лигу в воскресенье, им предстоит матч с «Манчестер Сити».
Эрик тен Хаг будет надеяться на еще один положительный результат после четырех побед подряд с «красными дьяволами».
Тем временем гуру прогнозов из FiveThirtyEight считают, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон 22/23 на шестом месте с 61 очком (на три больше, чем в прошлом году).
Топ-6 АПЛ 21/22 по версии FiveThirtyEight:
1. «Манчестер Сити» — 87 очков
2. «Ливерпуль» — 75 очков
3. "Арсенал" — 71 очко
4. "Тоттенхэм" — 69 очков
5. "Челси" — 64 очка
6. «Манчестер Юнайтед» — 61 очко
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