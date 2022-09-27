«Мы ходили в несколько ресторанов»: Антони назвал игрока, который помогает ему обосноваться в Манчестере

Антони назвал игрока, который сильно помогает ему обосноваться в Манчестере.

Говоря с MUTV, Антони сказал: «Мне нравится город, это первые несколько недель, но я уже открыл для себя несколько бразильских ресторанов.

Я пошел с Каземиро. Мы осваиваемся в городе. Я уже хорошо адаптируюсь.