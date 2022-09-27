«Мы ходили в несколько ресторанов»: Антони назвал игрока, который помогает ему обосноваться в Манчестере

Антони назвал игрока, который сильно помогает ему обосноваться в Манчестере.
Говоря с MUTV, Антони сказал: «Мне нравится город, это первые несколько недель, но я уже открыл для себя несколько бразильских ресторанов.
Я пошел с Каземиро. Мы осваиваемся в городе. Я уже хорошо адаптируюсь.
Люди заставили меня чувствовать себя очень желанным, и я чувствую себя как дома. Мы хорошо обустроились в Манчестере. Я действительно счастлив быть с друзьями и работать вместе здесь и с «Селесао».
Это прекрасное чувство. Это на самом деле облегчает адаптацию не только с товарищами по команде, но и со всеми другими игроками, которые оказали мне теплый прием, это действительно помогло мне адаптироваться в Манчестере».
У Каземиро было всего несколько недель, чтобы адаптироваться к жизни в «Манчестер Юнайтед», и приятно видеть, как полузащитник помогает своему соотечественнику освоиться в новой стране.
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