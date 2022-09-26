Кристиан Эриксен установил новый рекорд в Лиге Наций

Кристиан Эриксен отлично начал сезон в «МЮ». Полузащитник перешел на «Олд Траффорд» летом после чрезвычайно успешного выступления в Премьер-лиге с «Брентфордом» во второй половине прошлого сезона.

На каждый матч «МЮ» в АПЛ Эриксен выходил в основе и уже отметился голевой передачей.

Пока идет международный перерыв Кристиан находится в расположении сборной Дании: он забил в матче против Хорватии, хотя его команда проиграла 2-1, а также провел на поле все 90 минут в матче с Францией, когда датчане обыграли чемпионов мира 2-0.

Во время игры с французами 30-летний Эриксен установил новый рекорд в Лиге Наций: Кристиан создал 8 (!!) голевых моментов в матче - ни один игрок из 54 стран-участниц соревнования не смог похвастаться более высоким показателем.