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«С ним в команде «МЮ» ничего не выиграет»: Пол Мерсон согласен с решением Тен Хага по Роналду

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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В интервью для The Telegraph Пол Мерсон сказал: «Очень тяжело критиковать одного из лучших игроков в истории футбола. Криштиану Роналду в 100 раз лучше, чем я был когда-то, но я должен сказать: «МЮ» ничего не выиграет с ним в команде».

Роналду хотел покинуть «Юнайтед» этим летом, чтобы играть в Лиге чемпионов и поддерживать свои рекорды в турнире. В итоге он оказался на скамейке запасных в команде Эрика тен Хага, хотя сейчас «МЮ» остается фактически без центрального нападающего.

37-летний футболист забил свой первый и единственный гол в сезоне 2022/23 против «Шерифа» в Лиге Европы, пока не понятно, какое будущее ждет его на «Олд Траффорд».

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