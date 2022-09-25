Попало в трансляцию: Антони уничтожил защитников Ганы двойным пробросом между ног

Антони от души повеселился в товарищеском матче между Бразилией и Ганой, который латиноамериканцы выиграли со счетом 3:0.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заменил Винисиуса на 63-й минуте и, кажется, настроился на демонстрацию всего своего таланта в оставшиеся 30 минут встречи.

Когда Бразилия вела со счетом 3:0, Антони поставил в неловкое положение защитников Ганы.

Бразилец получил мяч возле углового флажка и сумел не дать снаряду уйти за линию.

После Антони исполнил блестящий проброс между ног, обманув двух защитников Ганы.

Затем ему удалось еще раз убрать защитника пробросом между ногу, но в конечном итоге бразилец все же упустил мяч.

У Антони в арсенале много трюков, фанаты «Манчестер Юнайтед» могут рассчитывать на то, что в скором времени они увидят что-то подобное на «Олд Траффорд».