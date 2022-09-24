«Мы любим его, но пора двигаться дальше». Болельщики против продления контракта голкипера с «МЮ»

По сообщениям источников, «МЮ» не уверен, что будет продлевать контракт Давида Де Хеа, который истекает летом 2023 года.

Если клуб не заинтересован в длительном соглашении, то есть возможность пролонгировать его еще на год, либо отпустить голкипера бесплатно.

Давиду Де Хеа 31 год – он один из долгожителей команды, но есть некоторые сомнения относительно его будущего в клубе.

Часть болельщиков считает, что испанцу лучше уйти.

«Мы любим Де Хеа и ценим все, что он сделал для клуба, но пришло время двигаться дальше. Нам нужно подписать современного голкипера (не Пикфорда). Как бы трудно это ни было, контракт Де Хеа не должен быть продлен».

«Одним из лучших качеств Ферги было умение понять, когда было пора двигаться дальше и менять футболистов, вне зависимости от того, что они сделали и кем были для клуба. На этом этапе нужно поменять Де Хеа. Я не думаю, что Тен Хаг заинтересован в продлении его контракта, и клуб должен поддержать его».

«Всего 279 дней до окончания контракта Де Хеа.

Всего 279 дней до того, как мы сможем играть в футбол тренера».

«Контракт Де Хеа не должен быть продлен. Его зарплата абсурдна, он, очевидно, не вписывается в схему Тен Хага. Нужно отпустить его – так будет лучше для обеих сторон».

«Юнайтед» разочарует своих болельщиков, если продлит контракт де Хеа. Я уважаю его - это факт, но его время в «Юнайтед» подошло к концу.

«Контракт Де Хеа категорически нельзя продлевать – он тормозил «Юнайтед» последние 3 сезона. Он был в команде 12 лет и был отличным игроком, но пора отпустить его и освободиться от его огромной зарплаты».