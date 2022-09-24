«Лучший всех времен в основе». Болельщики ждут голов от Криштиану Роналду в матче Чехия-Португалия

Сегодня сборная Чехии принимает Португалию в Лиге Наций: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды Фернанду Сантуша.

Роналду – лучший бомбардир в истории международного футбола – у него 117 голов в 189 матча. Болельщики в Twitter ждут, что сегодня он увеличит свой актив.

«Лучший всех времен в основе».

«Вива Роналду».

«Криштиану! Началась загрузка хет-трика».

«Роналду – лучший игрок в мире».

Португальцы занимают второе место в группе А, на одно очко уступая испанцам Луиса Энрике.

Напомним, что на прошлой неделе Криштиану Роналду заявил, что хочет сыграть не только на Чемпионате мира в Катаре, но и на Евро 2024.

«Я в сборной с большим количеством молодых игроков, у которых невероятное будущее. Но, разумеется, я хочу быть участником и Чемпионата мира, и Евро – я беру это на себя».