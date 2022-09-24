Топ-15 самых дорогостоящих игроков АПЛ: только двое представителей «МЮ» в списке

Премьер-лига может похвастаться сильнейшими игроками мира, по данным Transfermarkt общая стоимость всех 515 футболистов составляет 8,8 млрд фунтов.

Эрлинг Холанд – самый дорогостоящий представитель АПЛ, его оценивают в 135 млн футов – это вдвое больше суммы, потраченной на него «Сити». Харри Кейн (81 млн) и Мо Салах (81 млн) замыкают топ-3.

«Манчестер Юнайтед» представляют Бруну Фернандеш (76,5 млн) – португалец занимает шестую строчку рейтинга, а также Антони (67,5 млн) – бразилец присоединился к клубу этим летом и попал на 14 место.

Вот топ-15 самых дорогостоящих игроков АПЛ: