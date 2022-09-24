«МЮ» обогнал «МанСити» и является лидером по зарплатам в истории АПЛ

В сезоне 2021/22 «Юнайтед» выплатил своим игрокам рекордную сумму в 384 млн фунтов. За год до этого рекордсменом был «Сити», потратив на зарплаты 350 млн фунтов.

Такие существенные суммы по итогам прошлого сезона в «МЮ» могут объяснить появлением в клубе Джейдона Санчо, Рафаэля Варана и Криштиану Роналду.

В четверг «Юнайтед» обнародовал данные, согласно которым общий доход клуба составил 583,2 млн фунтов, что на 89,1 млн больше, чем годом ранее. Тем не менее, чистый долг клуба сейчас составляет 514,9 млн фунтов, что на 95,4 млн фунтов больше, чем за год до этого.

Второй год подряд «МЮ» несет убытки. В прошлом сезоне дела на поле шли неудачно: команда не попала в зону Лиги чемпионов и зафиксировала самый низкий результат в Премьер-лиге в истории клуба.

СЕО «МЮ» Ричард Арнольд говорил: «Очевидно, что результат команды в домашнем чемпионате не соответствовал нашим ожиданиям. Для того, чтобы преодолеть кризис мы внесли необходимые изменения в состав и заручились поддержкой нового тренера – Эрика тен Хага».

Вместе с голландским специалистом «МЮ» начал сезон с двух поражений, но потом одержал четыре важные победы: над «Ливерпулем», «Лестером», «Саутгемптоном» и «Арсеналом» - лидером Премьер-лиги.