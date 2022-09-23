Почему «МЮ» выплатил Глейзерам дивиденды в размере 33,6 млн фунтов стерлингов. Объясняем

«Манчестер Юнайтед» зафиксировал чистый убыток в размере 115,5 млн фунтов стерлингов, в то время как наш чистый долг вырос до тревожных 514,9 млн фунтов стерлингов.

Однако Глейзеры получили дивиденды на сумму 33,6 миллиона фунтов стерлингов для себя и остальных акционеров.

Выплаты дивидендов в этом году были на 20 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущем году. И это из-за «сроков платежей», согласно Manchester Evening News.

Один из их полугодовых платежей был отложен в разгар пандемии коронавируса. До этого в 2022 году было произведено три платежа.

На самом деле, еще в 2021 году выплата дивидендов составила всего около 10 миллионов фунтов стерлингов.