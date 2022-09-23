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Пушка Эриксена: игрок «МЮ» забил красивый гол за Данию в Лиге наций

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Вчера, 22 сентября, Дания играла в Хорватии в матче Лиги наций, и полузащитник "МЮ" Кристиан Эриксен забил крутой гол.

При счете 0:1 в пользу Хорватии Эриксен получил мяч в свободной зоне: 

Развернулся с мячом и сразу же нанес удар:

И попал с дальней дистанции точно в девятку:

А сегодня, 23 сентября, Эриксен был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре.

30-летний датчанин набрал 62% голосов. Он обошел Джейдона Санчо (28%) и Рафаэля Варана (10%).

В сентябре Кристиан провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи.

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