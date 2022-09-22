Рэшфорд, Шоу и другие: как дела с травмированными игроками «МЮ»

Наступил первый международный перерыв в сезоне 22/23, и «Манчестер Юнайтед » не вернется до 2 октября.

Эрик тен Хаг надеется, что большая часть основного состава будет доступна против «Манчестер Сити», несколько игроков находятся на грани восстановления после травм.

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд надеется сыграть против «Манчестер Сити» после того, как не попал в состав сборной Англии из-за мышечной травмы.

Антони Марсьяль

Что касается Марсьяля, то француз продолжает страдать от травмы ахиллова сухожилия, и 26-летний игрок вряд ли сможет восстановиться к поездке на "Этихад".

Люк Шоу

Люк Шоу вернулся к тренировкам после небольшого повреждения, но Тайрелл Маласия остается основным левым защитником Тен Хаг.

Донни ван де Бек