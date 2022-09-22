«Я сыграл на многих разных позициях за короткое время»: Эриксен стал ключевым игроком «МЮ»

В интервью Politiken Кристиан Эриксен сказал: «В тот период [первые две игры сезона] мы, вероятно, искали игру — в том числе и мою роль.

Я играл на разных позициях за очень короткое время. Сначала в роли нападающего, а затем в полузащите.

В последних матчах я играл под восьмым номером, и это меня устраивает.

Здорово, что мы вернулись на вершину благодаря победам, которые пошли нам на пользу и придали уверенности».

С тех пор как Эриксен присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве бесплатного трансфера в летнее окно, он играл в роли фальшивой девятки, опорного полузащитника, плеймейкера и на обоих флангах.