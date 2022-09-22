ESPN: «Манчестер Юнайтед» «осторожно» относится к возвращению Марсьяля

Антони Марсьяль вряд ли вернется к матчу с «Манчестер Сити» в премьер-лиге 2 октября.

По сообщению ESPN, медицинский персонал «Манчестер Юнайтед» проявляет «осторожность» в отношении скорейшего восстановления француза после травмы ахиллова сухожилия.

26-летний футболист пока отыграл всего 45 минут и остается в лазарете с августа.

Врачи клуба осознают, что травма может стать еще более «проблемной», если Марсьялю «не дать время на заживление».

Хорошая новость заключается в том, что Маркус Рэшфорд, похоже, близок к выздоровлению.