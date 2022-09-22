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«Думаю, он захочет уйти»: Рио Фердинанд считает, что Эрик тен Хаг продаст Гарри Магуайра

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Рио Фердинанд считает, что Эрик тен Хаг отпустит Харри Магуайра в другой клуб.

«Если есть желающие, я думаю, что Эрик тен Хаг отпустит его [Магуайра]», — сказал Рио Фердинанд в своем подкасте Vibe with Five.

«Я думаю, что он захочет уйти, если он не играет. Я не думаю, что он хочет сидеть там.

Есть люди, которые предпочитают сидеть, когда не играют, и это нормально, но я не думаю, что Магуайр один из таких парней.

Он любит футбол и хочет играть, и у него будет открытый и честный разговор с тренером».

В этом сезоне центральный защитник «Манчестер Юнайтед» сидит на скамейке запасных: Тен Хаг ставит с старт Лисандро Мартинеса и Рафаэлч Варана.

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