«Думаю, он захочет уйти»: Рио Фердинанд считает, что Эрик тен Хаг продаст Гарри Магуайра

Рио Фердинанд считает, что Эрик тен Хаг отпустит Харри Магуайра в другой клуб. «Если есть желающие, я думаю, что Эрик тен Хаг отпустит его [Магуайра]», — сказал Рио Фердинанд в своем подкасте Vibe with Five.

«Я думаю, что он захочет уйти, если он не играет. Я не думаю, что он хочет сидеть там.

Есть люди, которые предпочитают сидеть, когда не играют, и это нормально, но я не думаю, что Магуайр один из таких парней.

Он любит футбол и хочет играть, и у него будет открытый и честный разговор с тренером».