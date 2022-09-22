«МЮ» - один из главных претендентов на Джуда Беллингема следующим летом. Вот 2 варианта расстановки с английским вундеркиндом

Клуб сделал Джуда Беллингема одной из своих главных целей на летнее окно 2023 года.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» намерены серьезно заняться трансфером хавбека сборной Англии в следующем году.

Конкуренция очень серьезная - «Ливерпуль» и «Реал» намерены побороться за полузащитника, а «красные» даже рассматривают вариант трансфера этой зимой, хоть «Боруссия» - нынешний клуб Джуда – и яростно отвергает такой вариант.

Полузащита «Юнайтед» может получить значительный импульс на долгие годы, если клуб сможет подписать контракт с Беллингхэмом. Вот как Эрик тен Хаг может использовать новичка в следующем сезоне.

Вариант 1: Беллингем в роли «шестерки»

Беллингхэм — действительно универсальный полузащитник, который может играть где угодно в полузащите. Из-за ключевых ролей Кристиана Эриксена и Бруно Фернандеша в «Юнайтед» ему, возможно, придется довольствоваться на «шестой» позиции. Конуренты за место в составе в этом случае - Скотта Мактомини и Каземиро.

Вариант 2: Беллингхэм – центральный полузащитник

Все-таки основная позиция английского полузащитника — играть в центре полузащиты, но ближе к атаке. Их трио с Кристианом Эриксеном (10-ка) и страхующим Каземиро выглядит многообещающе.