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Лисандро Мартинес вызван в сборную Аргентины, но власти Англии не выпускают его из страны

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Матч в Майами уже в субботу, но аргентинец тренируется в Манчестере.

TyC Sports сообщает, что Лисандро Мартинес не может вылететь из Англии и прибыть в расположение сборной Аргентины из-за проблем с визой, вызванных трауром по королеве Елизавете II.

Посольство США в Англии закрылось из-за траура по королеве Елизавете и защитник сборной остались без документов, разрешающих выезд в США.

Товарищеский матч Аргентины и Гонураса должен пройти в эту субботу во Флориде, однако посольство США в Англии последнюю неделю было закрыто и не успело оформить визу. Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» находится в такой же ситуации.

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