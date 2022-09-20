Бруну ответил на заявления о том, что без Роналду в «МЮ» он играл лучше. Статистика это подтверждает

«Большинство моих передач в прошлом сезоне были на Криштиану Роналду, поэтому я не думаю, что эта критика справедлива. Просто у меня был плохой сезон с точки зрения цифр.

В беседе с The Athletic Бруну Фернандеш высказался об игре с Роналду.

До того, как он пришел, я тоже бил пенальти, но в прошлом сезоне у меня было две возможности реализовать пенальти, и я упустил обе. Поэтому я не могу винить Криштиану за пенальти, особенно когда он их забивает.

В некоторых моментах я не выкладывался на полную катушку, чтобы забивать или отдавать голевые передачи в прошлом сезоне. В сборной я играю с Криштиану, и когда я забиваю, он находится на поле. Играть с Криштиану — это на самом деле очень хорошо.

С ним действительно хорошо играть вместе».

СМИ и некоторые болельщики «Олд Траффорд» предположили, что на Бруну негативно влияет присутствие Роналду на поле как в «Манчестер Юнайтед », так и в сборной Португалии.

Эти утверждения подкреплены некоторыми интересными фактами. Фернандеш забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 53 матчах премьер-лиги, прежде чем Роналду прибыл на «Олд Траффорд» летом 2021 года.