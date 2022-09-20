«МЮ» может не подписать нового форварда в январе. Все из-за ЧМ и ограниченного бюджета

По словам Фабрицио Романо, пока «слишком рано» говорить о том, пойдет ли «Манчестер Юнайтед» за новым нападающем в январское трансферное окно.
Поскольку Криштиану Роналду отправлен на скамейку запасных, а Антони Марсьяль борется с травмами, Эрик тен Хаг в настоящее время остается без настоящего девятого номера.
Однако, поскольку в ноябре стартует чемпионат мира по футболу в Катаре, трансферная деятельность начнется только по окончании турнира.
Существует также проблема с трансферным бюджетом «Манчестер Юнайтед»: прошлым летом «красные дьяволы» потратили 200 миллионов фунтов стерлингов, что вдвое больше, чем планировалось изначально.
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