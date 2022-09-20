«МЮ» может не подписать нового форварда в январе. Все из-за ЧМ и ограниченного бюджета

По словам Фабрицио Романо, пока «слишком рано» говорить о том, пойдет ли «Манчестер Юнайтед» за новым нападающем в январское трансферное окно.

Поскольку Криштиану Роналду отправлен на скамейку запасных, а Антони Марсьяль борется с травмами, Эрик тен Хаг в настоящее время остается без настоящего девятого номера.

Однако, поскольку в ноябре стартует чемпионат мира по футболу в Катаре, трансферная деятельность начнется только по окончании турнира.