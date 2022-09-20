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Роналду обошел Месси в очередном противостоянии: португалец признан «MVP социальных сетей» среди всех игроков ЧМ-2022

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Капитан сборной Португалии опередил Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Число его подписчиков за последний год увеличилось на 48 процентов.

По данным BBC, за нападающим «Манчестер Юнайтед» следят 481 миллион человек, и он считается самым влиятельным игроком, который, примет участие в чемпионате мира в Катаре.

Рейтинг Nielsen оценивает общее количество подписчиков, рост подписчиков, уровень вовлеченности и среднюю стоимость бренда на публикацию на странице.

Считается, что у Роналду один пост стоит 3 585 218 долларов (3 131 096 фунтов стерлингов). Лионель Месси, за которым сейчас следят 360 миллионов человек, что на 38% больше, чем в прошлом году, занимает второе место в списке. Игрок сборной Аргентины получает за один пост 2 631 388 долларов (2 298 083 фунтов стерлингов).

За Месси следуют два его товарища по команде «Пари Сен-Жермен», игрок сборной Бразилии Неймар и нападающий сборной Франции Мбаппе.

Дуэт «Реала» Винисиус-младший (Бразилия) и Карим Бензема (Франция) заняли пятое и шестое места в списке, а аргентинец Пауло Дибала — седьмое.

Помимо Роналду, единственным другим игроком Премьер-лиги в топ-10 является полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте, занявший восьмое место.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был назван самым влиятельным английским игроком, а Гави из Испании и «Барселоны» — прорывом года, число подписчиков за последний год выросло на 5165%.

Джейдон Санчо признан самым влиятельным английским игроком в Instagram (Изображение: Alamy)

Топ-10 самых влиятельных футболистов социальных сетей на ЧМ-2022

Криштиану Роналду (Португалия) — 481 млн подписчиков — 3 131 096 фунтов стерлингов за пост

Лионель Месси (Аргентина) — 360 миллионов подписчиков — 2 298 083 фунта стерлингов за пост

Неймар (Бразилия) — 178 миллионов подписчиков — стоимость поста 1 006 007 фунтов стерлингов.

Килиан Мбаппе (Франция) — 73 миллиона подписчиков — стоимость поста 1 024 359 фунтов стерлингов.

Винисиус-младший (Бразилия) — 23 миллиона подписчиков — 598 154 фунта стерлингов за пост

Карим Бензема (Франция) — 58 миллионов подписчиков — стоимость поста 427 137 фунтов стерлингов.

Пауло Дибала (Аргентина) — 49 миллионов подписчиков — стоимость поста 429 152 фунтов стерлингов.

Н’Голо Канте (Франция) — 14 миллионов подписчиков — стоимость поста 458 514 фунтов стерлингов.

Поль Погба (Франция) — 59 миллионов подписчиков — стоимость поста 355 810 фунтов стерлингов.

Серхио Рамос (Испания) — 55 миллионов подписчиков — стоимость поста 321 845 фунтов стерлингов.

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