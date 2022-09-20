У МЮ» в этом сезоне третий зеленый комплект формы - это отсылка к истории, которую болельщики не оценили. И сами придумали замену

Новичок Антони выступил в качестве модели.

Домашний и выездной комплекты этого сезона получили высокую оценку, но немногим понравилась причудливая зеленая форма.

Стоит вспомнить про третий комплект манкунианцев сезонов 92/93 и 93/94. Форма и тогда выглядела абсолютно дико в линейке красных, черных и синих цветов, а шнуровка – и вовсе пережиток викторианской эпохи. Не менее дикой была презентация комплекта. Тренерский состав «Юнайтед» нарядили в одежду конца XIX века, футболистов зачесали в духе той эпохи, а на Шмейхеля напялили фуражку. Про усы даже нечего говорить, просто посмотрите.

Тогда это было сделано в честь юбилея команда-прародителя «Манчестер Юнайтед» - «Ньютон Хит». Изначально «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» была командой железнодорожной компании и участвовала в любительских и полупрофессиональных турнирах. В 1892 году клуб пригласили в Первый дивизион футбольной лигу Англии (ныне АПЛ).

Руководство железной станции не поддержало такую идею, поэтому «Ньютон Хит» стал независимой футбольной организацией и убрал из названия упоминание компании. Футболисты «Ньютон Хит» играли в нескольких комплектах формы, включая белые футболки и черные шорты, и знаменитый красно-белый комплект. Но к первому сезону в лиге подготовили желто-зеленую футболку со шнуровкой и черные шорты. Именно поэтому в 1992 году отмечали юбилей: сто лет независимости «Ньютон Хит», сто лет в футбольной лиге Англии, сто лет крутому комплекту.

Но не все болельщики оценили такую отсылку к 130-летнему юбилею. Один фанат придумал красивый дизайн для возможного комплекта на замену зеленым футболкам и показал фото с участием Антони.

Другие болельщики оказались в восторге от такого сочетания цветов.

Finley.06: «У нас уже много лет не было хорошей черной формы, это было бы здорово».

Cr7x_fp: «Это должна быть форма «Манчестер Юнайтед» №4».

Ямяк: «Вы назовете меня больным человеком, я буквально недавно купил черную форму вратаря только потому, что хотел черную футболку «Юнайтед».