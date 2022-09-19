Суперкомпьютер обновил шансы «МЮ» на выход в Лигу чемпионов

После шести матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера, лондонского «Арсенала», на шесть очков, но опережая «Ливерпуль» на три очка. При этом необходимо подчеркнуть, что у некоторых команд, включая «МЮ», есть одна игра в запасе.

Несмотря на то, что «красные дьяволы» победили в пяти из шести последних матчей, суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает, что у команды Тен Хага все еще минимальные шансы на проход в Лигу чемпионов.

Суперкомпьютер полагает, что «красные дьяволы» попадут в четверку лучших команд АПЛ с вероятностью в 25%. У «Брайтона» почти такие же шансы на проход в зону ЛЧ.

Хочется верить, что Тен Хаг сможет удивить машину и в следующем сезоне мы увидим игроков «МЮ» в Лиге чемпионов.