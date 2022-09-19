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Матч «МЮ» и «Лидса» может пройти в вечер Лиги чемпионов. Объясняем, почему это необычно

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Игра «Манчестер Юнайтед» против «Лидса», изначально запланированная на 18 сентября, была перенесена из-за смерти королевы Елизаветы II.

По данным издания iNews, матч Премьер-лиги может состояться во вторник или среду, а это, в свою очередь, является серьезным нарушением европейской футбольной традиции.

Дело в том, что УЕФА обычно не разрешает проводить внутренние соревнования в те дни, когда проходят матчи Лиги чемпионов, чтобы максимизировать доход от главного клубного турнира Европы.

Но зимний чемпионат мира и так серьезно перегрузил футбольный календарь, свободных дат осталось слишком мало, поэтому «красные дьяволы» могут получить специальное разрешение на  проведение матча с «Лидсом» в вечер европейского футбола.

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