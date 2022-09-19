«МЮ» откажется от трансферов в январе

Эрик тен Хаг стремится начать следующих этап восстановления «Манчестер Юнайтед» и уже планирует зимнее трансферное окно.

По сообщениям The Athletic, владельцы клуба не поддерживают в этом тренера. Семья Глэйзеров не готова к расходам в январе. Летом клуб потратил 200 млн фунтов – вдвое больше, чем планировалось, поэтому сейчас настрой более сдержанный.

Джоэль Глэйзер, Ричард Арнольд и Джон Мерто сосредоточены на летнем трансферном окне 2023 года, поэтому Тен Хэг может быть вынужден отказаться от сделок в январе.