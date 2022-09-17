Тен Хаг посетил игру «МЮ» U-21 — 4 молодых игрока, которых он, возможно, обратил внимание

Это произошло через день после победы над «Шерифом» в Лиге Европы.

Тен Хага сопровождали его помощник Митчелл ван дер Гааг, технический директор Даррен Флетчер и заместитель директора Энди О'Бойл.

The Athletic выделил четырех молодых игроков, за которыми он, возможно, внимательно следил.

Кобби Майну

17-летний полузащитник взрослый не по годам, и в прошлом его сравнивали с Погба. В матче с «Вест Хэмом» Майну выглядел остро в центре, диктуя темп игры, а также проверяя вратаря двумя ударами. Он считается очень талантливым, вскоре может дебютировать под руководством Тен Хага.

Чарли Сэвидж

Полузащитник был хорош в предсезонной кампании «Юнайтед», но не играл в старшей команде после старта премьер-лиги. Он играл за команду U-21 и играл в пятницу. По его меркам, у Сэвиджа была «спокойная игра».

Омари Форсон

Молодой вингер произвел большое впечатление на менеджера команды, поскольку он, возможно, был лучшим атакующим игроком «Юнайтед». Креативный полузащитник очень усердно работал, чтобы попасть в нужные зоны, и сравнял счет, оказавшись в нужном месте в нужное время.

Чарли Макнил