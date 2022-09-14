«Это последствия матча с «Арсеналом». Эрик тен Хаг подтвердил травму Рэшфорда

Во время пресс-конференции перед матчем с «Шерифом» Эрика тен Хага спросили об отсутствии Маркуса Рэшфорда.

«Маркус не сможет сыграть – это последствия матча с «Арсеналом», у него мышечная травма», - подтвердил тренер.

«Я не думаю, что восстановление будет долгим, но пока не могу обозначить сроки. Все не так плохо, мы надеемся, что скоро Маркус вернется».

Рэшфорд пропустил матч «МЮ» с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы на прошлой неделе и не выйдет на поле завтра, поэтому, можно предположить, что Криштиану Роналду с первых минут будет на поле против «Шерифа».

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!