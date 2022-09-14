Мэйсон Гринвуд включен в состав «МЮ» в АПЛ — объясняем причину

«МЮ» неожиданно включил Мэйсона Гринвуда в состав молодежной команды в Премьер-лиге на сезон 2022/23.

Молодых футболистов добавляют в состав до 21 года, чтобы они не занимали место в первой команде. Подобное решение вызвало бурную реакцию болельщиков, но дело в том, что Гринвуд до сих пор связан контрактом с клубом. Ушедшие в аренду Амад Диалло и Альваро Фернандес, также были включены в команду U21.

Гринвуд по-прежнему отстранен от участия в каких-либо футбольных мероприятиях «Юнайтед», поскольку он обвиняется в насилии над своей бывшей девушкой – следствие по делу продолжается.

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