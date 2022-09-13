Зарплата Роналду в «МЮ» сокращена на 25%. То же самое ждет Каземиро, если не будут выполнены задачи

Каземиро столкнется с таким же сокращением зарплаты, как и Роналду.

Согласно сообщению The Athletic, Каземиро столкнется с таким же сокращением зарплаты, как и Криштиану Роналду в прошлом сезоне, если «Юнайтед» не попадет в Лигу чемпионов. «Юнайтед» предусмотрели этот пункт в контракте полузащитника.

Заявленная заработная плата Каземиро составляет около 375 000 фунтов стерлингов в неделю, бразилец этим летом перешел из «Реала» за 70 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне «Юнайтед» не смог пробиться в зону Лиги чемпионов в АПЛ, и в результате большая часть команды, включая Роналду, получила сокращение окладов.

Гигантская зарплата Роналду в размере 480 000 фунтов стерлингов в неделю была уменьшена на 25%.