«Его жена была бы выдающимся воином в эпоху викингов». Тен Хага уже обожают в Манчестере, а его женой восхищаются

Голландский специалист накануне отправился на велопрогулку, но тут же был остановлен болельщиками для объятий.

На велосипедах Эрик решил прокатиться вместе со своей женой.

Спутница тренера взывала жаркую реакцию в Твиттере:

О Бьянке тен Хаг мало что известно, поскольку тренер держит свою личную жизнь настолько конфиденциальной, что даже дата рождения его супруги неизвестна. Считается, что Бьянке от 45 до 50 лет, тогда как Эрику 52 года.

Тренер «Манчестер Юнайтед» и Бьянка всегда скрывали свои отношения, лишь изредка появляясь вместе на публике. Известно лишь, что они вместе еще с детства.

У Эрика и Бьянки трое детей, но их имена не разглашаются. У них две дочери и мальчик.