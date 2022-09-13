Клубы Саудовской Аравии в январе планируют сделать Криштиану Роналду рекордное предложение о контракте

Согласно сообщениям в СМИ, в январе клубы Саудовской Аравии сделают огромные предложения «МЮ» по Криштиану Роналду.

37-летний футболист попытался покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно в ради участия в Лиге чемпионов.

Ни один европейский клуб не сделал конкретного предложения пятикратному обладателю «Золотого мяча», хотя «Аль-Хилал» и «Аль-Наср» проявили интерес.

The Sun утверждает, что саудовские стороны все еще следят за ситуацией с Роналду, поскольку срок его контракта истекает в 2023 году. К тому же, к зимнему окну трансферов завершится чемпионат мира, в котором примет участие сборная Португалии, а Рон не хотел покидать Европу до мундиаля.

Как пишет Manchester Evening News, уход Роналду из «МЮ» в следующем году вероятен. В связи с этим «Ман Юнайтед» нацелен на подписание нового долгосрочного контракта с Рэшфордом. Продление соглашения с португальцем будет осуществлено только по взаимному согласию сторон.

Президент федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль дал интервью The Athletic сказал, что хочет добиться переезда Криштиану Роналду в саудовскую Про-лигу.

«Мы бы хотели, чтобы такой игрок, как Криштиану Роналду, играл в чемпионате Саудовской Аравии, - заявил Аль-Мишаль. - Это стало бы огромным позитивным импульсом для лиги и большой новостью для всех! Я уверен, что все знают о достижениях и рекордах Криштиану, он также известен, как безупречный образец для подражания».

«И я подумал: «А почему бы и нет?». Я уверен, что это будет очень дорогая сделка, но мы видим, что в последние пару лет наши клубы получают всё больше и больше прибыли. Мы уже видели, как некоторые крупные игроки, которые раньше играли в Премьер-лиге, перебрались в чемпионат Саудовской Аравии. Мне нравится Криштиану Роналду, как футболист, и я хотел бы, чтобы он играл в нашей стране».

«Возможна ли такая сделка в январе? Честно говоря, у меня нет ответа. Если бы я был президентом клуба, я мог бы его дать, но мои коллеги в клубах не обязаны делиться со мной своими переговорами. Это будет непростая сделка для любого саудовского клуба, как и для Криштиану, но мы хотели бы видеть его и других топ-игроков того же уровня в нашей лиге».